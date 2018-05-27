Правоохранители задержали мужчину, который избил военного пенсионера на рынке возле станции метро «Лесная» в Киеве.

По данным пресс-службы столичного главка, злоумышленника доставили в Деснянское управление полиции. С ним общаются следователи.

Во время конфликта мужчина с кулаками набросился на потерпевшего, который вступился за женщину, и затем скрылся с места происшествия.

Полицейские провели первоочередные следственные действия, опросили потерпевшего и свидетелей. Злоумышленник – гражданин другого государства, 1994 года рождения. Его задерживают в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и в ближайшее время по согласованию с процессуальным руководителем будет решен вопрос об объявлении ему подозрения в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Происшествие вызвало резонанс в Facebook.