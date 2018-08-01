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31 июля. Картина дня 32

Управление Нацполиции в Херсонской области и областную прокуратуру 1 августа пикетировали активисты, требуя должным образом расследовать резонансные случаи нападений в Херсоне.

Как сообщает Радио Свобода, во время пикетирования прокуратуры прокурор Херсонской области Виталий Тригубенко согласился встретиться с протестующими только после применения ими дымовых шашек. Он пообещал активистам, что все случаи нападений на херсонских активистов будут тщательно расследованы.

В акции приняли участие активисты «Национального корпуса», «Бугского Гарда» из Николаева, а также депутаты Херсонского горсовета и неравнодушные граждане. Участвовали и представители киевских общественных организаций, в частности – юрист Маси Найем, брат народного депутата Мустафы Найема.

Пикетчики требовали активизировать расследование покушения на и. о. управляющего делами Херсонского горсовета, известной в городе общественной деятельницы Екатерины Гандзюк.

В управлении полиции в Херсонской области с участниками акции общались и. о. начальника управления Николай Цап и замначальника следственного управления - руководитель отдела по расследованию преступлений против жизни и здоровья Виталий Марчук. Начальник управления, Артур Мериков, по словам, Цапа, находится в отпуске. На вопрос активистов, не имеет ли начальник намерений прервать отдых из-за чрезвычайного происшествия в областном центре, его заместитель не дал конкретного ответа.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в ответ на применение дымовых шашек под прокуратурой в Херсоне призвала активистов не мешать работать следователям. «Следствием должны заниматься профессионалы, а пиаром – политики, даже греясь сейчас на теплом берегу Египта», - написала Сарган в Facebook.

Как ранее сообщал ForUm, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Ее облили концентрированной серной кислотой. Пострадавшая получила химический ожог более 30% кожи. 

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания.
ForUm

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