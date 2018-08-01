Оболонский районный суд Киева снова отложил дебаты по делу бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, из-за отказа государственного адвоката Виктора Овсянникова в них участвовать.

Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко, передают Українськi Новини.

В 14:00 он предложил прокуратуре начать дебаты, но госзащитник подсудимого начал кричать и перебивать судей, требуя объявить перерыв для ознакомления с материалами дела.

Овсянников также требовал убрать из зала технические устройства, которыми пользуется прокурор.

Судья Девятко объяснил адвокату, что время для ознакомления с материалами дела будет предоставлено после выступления прокуратуры в дебатах.

Адвокат заявил, что это незаконно, и покинул зал.

Судья назвал такие действия защиты Януковича унижением для адвокатского сообщества Украины.

«Защитники Виктора Федоровича Януковича забывают, что не все можно решить за деньги», - отметил он.

В связи со сложившейся ситуацией суд объявил перерыв до 17:00 среды и обратился в Центр бесплатной правовой помощи с требованием назначить Януковичу нового компетентного госзащитника.

Напомним, 17 июля судья по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Владислав Девятко заявил, что суд перешел к судебным прениям.

31 июля адвокаты экс-президента заявили об отводе судей и прокуроров по делу о государственной измене и покинули судебное заседание.

После этого суд решил предоставить Януковичу государственного защитника.

Бывший президент нанял еще одного адвоката Александра Байдыка, чтобы усилить команду своих защитников.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.