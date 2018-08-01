Полицейские Харьковщины задержали двух военнослужащих, убивших своего коллегу по службе, сообщает пресс-служба облглавка.

В настоящее время 28- и 25-летние злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, информация об обнаружении тела мужчины с телесными повреждениями на территории воинской части в городе Лозовая поступила в полицию 30 июля.

На месте происшествия полицейские задокументировали факт преступления и установили личность погибшего. Им оказался 23-летний уроженец Киевской области, который проходил службу по контракту в воинской части специального назначения.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, следователями установлено, что 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории военной части. Во время выяснения отношений мужчины начали наносить 23-летнему парню удары руками и ногами в область головы и туловища. Когда коллега по службе упал, злоумышленники задушили его и бросили тело в канализационный коллектор.

31 июля лица, причастные к совершению тяжкого преступления, были задержаны работниками Лозовского отдела полиции. Они признались в содеянном.

Следователями Лозовского отдела полиции открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.