На территории воинской части в городе Лозовая обнаружили тело погибшего в канализационном коллекторе.
По данным пресс-службы полиции Харьковской области, погибшим оказался 23-летний военнослужащий.
Информация о происшествии поступила в полицию 30 июля.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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