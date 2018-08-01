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Президент Петр Порошенко поручил подготовить консолидированный иск к России для возмещения ущерба, нанесенного оккупацией Крыма и Донбасса. Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«Продолжающаяся вооруженная агрессия России каждый день приносит на украинскую землю новые неизмеримые человеческие страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма. Поэтому не должны медлить ни минуты по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенного ущерба», – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа. «Этот орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым по моей инициативе в январе. Этот закон также четко подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию и отражает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона. Ожидаю от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к оккупированным», – заявил Порошенко.

«И я рад, что мою стратегию поддержали лидеры ЕС во время Саммита Украина-ЕС, выразив готовность взять под патронаж восстановления населенных пунктов Донбасса. Наши сограждане, особенно на освобожденных украинских землях, должны почувствовать очевидную разницу между Украиной новых возможностей, которая заботится о своих гражданах, и между Россией утраченных надежд», – подытожил он.

Напомним, по данным исследования «Цена Кремлевской агрессии в Украине: материальное измерение» старшего научного сотрудника Eurasia Center Atlantic Council Андерса Аслунда, Украина потеряла 100 млрд долларов из-за российской агрессии в Крыму и на востоке страны.
ForUm

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