Украина потеряла 100 млрд долларов из-за российской агрессии в Крыму и на Востоке страны.

Об этом говорится в исследовании «Цена Кремлевской агрессии в Украине: материальное измерение» старшего научного сотрудника Eurasia Center Atlantic Council Андерса Аслунда, сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

Так, после аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценивают в более 1,8 млрд долларов. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, оставшиеся в банковских отделениях – от 1,7 до 1,9 млрд долларов. Россия конфисковала «Крымэнерго», как следствие – Украина потеряла 1 млрд долларов.

«Из-за боевых действий на Востоке Украины разрушена большая часть инфраструктуры. Эксперты оценили ущерб в 9,5 млрд долларов. «Кто здесь за это отвечает? «ДНР» или «ЛНР» не признаны мире. Эту территорию захватили без каких-либо правовых документов», - отметил Аслунд.

Российская Федерация также несет значительные экономические потери. Так, ежегодно Россия тратит около 2 миллиардов долларов на поддержку Крыма. Военные расходы РФ выросли за последние годы до 5,3% ВВП. Вследствие уменьшения доли торговли с Россией Украина потеряла еще 14 млрд долларов.