Число госпитализированных с отравлением после употребления шаурмы в Киеве превысило 30 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете имени Богомольца Ольга Голубовская.

«В Киеве очередная вспышка кишечной инфекции после употребления шаурмы, со вчерашнего дня только госпитализированных, по моей информации, уже более 30 человек, больные продолжают поступать, есть беременные, клинически похоже на сальмонеллез», – отметила она.

По словам Голубовской, заболевание протекает достаточно тяжело, с температурой до 40 градусов, резкими болями в животе, рвотой. «Помните о том, что позднее обращение к врачу чревато развитием тяжелых осложнений - от различных шоков до тромбоза мезентериальных сосудов и даже сепсиса», – подчеркнула она.

Напомним, в Киеве люди отравились шаурмой, купленной возле станции метро «Дарница». Сообщалось о 16 пострадавших.

По данному факту начало уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.