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Новый государственный адвокат Виктора Януковича в деле о государственной измене Виктор Овсянников отказался принимать участие в судебных дебатах, сообщает 112 Украина.

В своем общении с журналистами адвокат рассказал, что за процессом следит через интернет и телевидение, а также отметил необходимость предоставления времени на ознакомление с материалами дела.

«Судебные дебаты – это важная стадия, на которой стороны должны высказать свое отношение к делу. Считаю, что надо достаточно много времени, чтобы изучить материалы дела, если я останусь в деле», - сказал он.

В начале судебного заседания в среду взял слово прокурор Руслан Кравченко с речью в рамках дебатов, однако его перебил Овсянников, а также платный адвокат Януковича Александр Байдик. Адвокаты пытались заглушить прокурора, а после неудачных попыток покинули зал.

В дебатах объявлен перерыв до 14:00.

Напомним, 17 июля судья по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Владислав Девятко заявил, что суд перешел к судебным прениям.

31 июля адвокаты экс-президента заявили об отводе судей и прокуроров по делу о государственной измене и покинули судебное заседание.

После этого Суд решил предоставить Януковичу государственного защитника.

Бывший президент нанял еще одного адвоката Александра Байдыка, чтобы усилить команду своих защитников.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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