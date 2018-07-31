Предложение о проведении референдума на оккупированных территориях является очередной провокацией РФ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии журналистам, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

«Предложения РФ о референдуме на оккупированной территории - это провокация и бессмыслица», - сказал он.

По словам секретаря СНБО, любые политические мероприятия нельзя проводить, пока не произойдет полного освобождения оккупированных территорий и возвращения их в конституционное поле Украины. «Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса - это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая», - отметил он.

Кроме того, отвечая на вопрос о ситуации на востоке Украины, Турчинов сообщил, что концентрация войск на востоке и на юге Украины свидетельствует о том, «что Россия не снимает с повестки дня военную форму давления на наше государство, и мы должны быть постоянно готовыми к отражению любых военных провокаций».

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе. По словам одного из собеседников, Трамп попросил Путина не обсуждать идею референдума на пресс-конференции после саммита, чтобы дать президенту США время обдумать эту идею. Источник добавил, что Путин предложил организовать голосование среди местных жителей Донбасса относительно статуса их региона. Все это должно произойти под эгидой международного сообщества.

Источники в России утверждают, что такой референдум не должен предусматривать «крымского сценария», речь может идти только об автономии Донбасса в составе Украины.

Позже в Белом доме заявили, что не рассматривают законной возможности для проведения любого референдума на оккупированной украинской территории, пока она находится не под контролем правительства Украины.

Путин воздержался от комментариев относительно возможности проведения референдума в Украине по вопросу Донбасса.