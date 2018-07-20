Президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами в МИДе 19 июля сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на оккупированной части Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников совещания, передает УНИАН.

В частности, Путин предложил провести референдум среди местных жителей оккупированного Донбасса по статусу региона. Все это должно пройти под эгидой международного сообщества.

По данным издания, Путин согласился не упоминать идею о референдуме на пресс-конференции после встречи, чтобы дать президенту США время обдумать эту идею. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию, отметив лишь, что по Донбассу «обсуждались некоторые новые идеи», которые «будут прорабатываться». «Хотя Путин охарактеризовал предложение как такое, что поможет положить конец четырехлетнему конфликту в Украине, [Трампу] будет тяжело «продать» референдум Украине и ее сторонникам в Европе», - пишет Bloomberg.

Напомним, президент США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин встретились 16 июля в Хельсинки.

Путин на совместной пресс-конференции с Трампом в Хельсинки заявил, что президент США не признал незаконную аннексию Крыма.

«Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в полном соответствии с международным правом ... Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все», - добавил он.

Ппервый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко считает, что заявление Путина об организации РФ «референдума» в Крыму нужно использовать при подготовке исков в международные суды.