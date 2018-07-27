Президент РФ Владимир Путин воздержался от комментариев относительно возможности проведения референдума в Украине по вопросу Донбасса.

«Я пока воздержусь от комментариев, это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного изучения и проработки», - сказал он, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам визита в ЮАР, передает ТАСС.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе. По словам одного из собеседников, Трамп попросил Путина не обсуждать идею референдума на пресс-конференции после саммита, чтобы дать президенту США время обдумать эту идею. Источник добавил, что Путин предложил организовать голосование среди местных жителей Донбасса относительно статуса их региона. Все это должно произойти под эгидой международного сообщества.

Источники в России утверждают, что такой референдум не должен предусматривать «крымского сценария», речь может идти только об автономии Донбасса в составе Украины.

Позже в Белом доме заявили, что не рассматривают законной возможности для проведения любого референдума на оккупированной украинской территории, пока она находится не под контролем правительства Украины.