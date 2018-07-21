Официальный Вашингтон не рассматривает законной возможности для проведения любого референдума на оккупированной украинской территории, пока она находится не под контролем правительства Украины.

Любые попытки провести такой плебисцит можно считать нелегитимными, ответили на запрос Укринформа в Государственном департаменте США.

«Мы не рассматриваем поддержки референдума на востоке Украины», - подчеркнул официальный представитель Госдепартамента в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию об обсуждении этой темы на саммите президентов Трампа и Путина.

В Госдепартаменте отметили, что «Минские соглашения является процессом для разрешения конфликта на Донбассе, и эти соглашения не включают ни одной опции для референдума».

Кроме того, в Госдепе отметили: «Организация так называемого референдума в части Украины, которая не находится под контролем правительства, будет незаконной».

Ранее издание Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами в МИД 19 июля сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на оккупированной части Донбасса.