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Киберполиция объявила подозрение администратору пиратского сайта kinoprostir.com, который транслировал фильм «Киборги».

Как сообщает департамент киберполиции, по результатам полученных экспертиз, мужчине объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 176 УК Украины.

Администратором сайта оказался 31-летний уроженец Киевской области. Ранее в его квартире полиция провела санкционированный обыск, откуда была изъята компьютерная техника. Результаты экспертизы подтвердили, что с помощью именно этой техники на пиратском сайте «kinoprostir .com» было воспроизведено и распространено аудиовизуальные произведения с нарушением прав компаний-правообладателей.

Напомним, в начале июня 2018 киберполиция прекратила деятельность пиратского сайта, который транслировал фильм «Киборги».
ForUm

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