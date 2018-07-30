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Конфискованные деньги экс-президента Виктора Януковича и его окружения направлены на нужды украинской армии.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«Пока Янукович как трус скрывается от суда страны, в которой работал Президентом, а его защита придумывает новые и новые причины, чтобы не начинать назначенные судом дебаты, конфискованные деньги ОПГ Януковича работают на украинскую армию», - написал он в Facebook.

При этом Луценко сделал перепост видео конструкторского бюро «Луч» по приемо-сдаточным испытаниям очередной партии современных противотанковых комплексов «Корсар».

Напомним, 30 июля адвокаты Януковича не пришли в Оболонской райсуд для начала судебных дебатов по делу о госизмене экс-президента.

 
ForUm

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