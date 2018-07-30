Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции», принятый Верховной Радой 10 июля.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, реализация норм Закона обеспечит совершенствование и гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского Союза в сфере производства и обращения органических продуктов и будет способствовать созданию прозрачных условий хозяйствования, уменьшению недобросовестной конкуренции, повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта.

Законом устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращения органической продукции и функционирования рынка такой продукции. Также определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанных сферах.