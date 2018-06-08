Киберполиция прекратила деятельность пиратского сайта kinoprostir.com, который транслировал фильм «Киборги».

По данным пресс-служба департамента, сервер ресурса находился за пределами Украины. Сам сайт kinoprostir.com действовал в течение последних трех лет. В результате его противоправной деятельности правообладателям был нанесен ущерб более чем на 2,5 миллиона гривен. Сегодня, 8 июня, работа сайта была приостановлена.

«Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции получили информацию от Украинской антипиратской ассоциации об Интернет-ресурсе, на котором размещены аудиовизуальные произведения с нарушением авторских прав правообладателей. По данному факту полицейские, под процессуальном руководством Ривненской местной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Оперативники провели комплекс оперативных мероприятий и установили 31-летнего мужчину, который администрировал данный ресурс. Так, в течение последних трех лет kinoprostir.com предоставлял возможность своим пользователям без разрешения правообладателей воспроизводить и распространять большое количество аудиовизуальных произведений. В частности, и украинский фильм «Киборги», права на который принадлежат компаниям, которых представляет Украинская антипиратская ассоциация.

На Киевщине, по месту жительства злоумышленника, полицейские провели санкционированный обыск. Была изъята компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты и мобильный телефон, подтверждающие причастность мужчины к противоправной деятельности.

Изъятую технику направили на проведение всех необходимых экспертиз. После получения их результатов будет решаться вопрос об объявлении администратору сайта о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.