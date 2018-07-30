Депутату Сокальского городского совета Василию Петрушке, совершившему смертельное ДТП во Львовской области, объявили о подозрении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что водитель автомобиля марки «Фиат Скудо», который является депутатом Сокальского городского совета и врачом Сокальской ЦРБ, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и совершил смертельную ДПТ.

Мужчина выехал на встречную полосу движения, где ему навстречу двигалась 72-летняя велосипедистка.

В результате столкновения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

29 июля исполняющим обязанности прокурора Львовской области виновнику ДТП сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, 28 июял, в селе Новый Витков в Радеховском районе Львовской области водитель автомобиля «Фиат Скудо» столкнулся с автобусом и насмерть сбил велосипедистку. За рулем иномарки находился нетрезвый местный депутат Василий Петрушка.