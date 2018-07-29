В селе Новый Витков (Радеховский район Львовской области) водитель автомобиля «Фиат Скудо» столкнулся с автобусом и насмерть сбил велосипедистку. По словам журналистки Виктории Балицкой, за рулем иномарки находился нетрезвый местный депутат Василий Петрушка.



Как отмечается в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, инцидент произошел 28 июля на автодороге «Червоноград-Радехов». Сообщается, что водитель «Фиата», житель г. Сокаль 1975 года рождения, совершил столкновение с автобусом «БАЗ» следующим по маршруту «Тернополь-Червоноград», передает УНИАН.

После столкновения авто совершило наезд на велосипедистку, жительницу с. Новый Витков Радеховского района 1946 года рождения, которая двигалась по обочине дороги. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. Водители транспортных средств и пассажиры автобуса телесных повреждений не получили.

Как сообщила в Facebook журналист канала НТН, председатель полицейской комиссии в ГУ Нацполиции Львовской области Виктория Балицкая, за рулем «Фиата» находился депутат Сокальского городского совета Василий Петрушка. В крови депутата было 1,5 промилле.