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Филиал акционерной компании «Укрзализныця» по закупкам «Центр обеспечения производства» по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с филиалом Российской железной дороги на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» из медно-никелевого сплава на сумму 181,927 тыс. российских рублей с учетом НДС.

Согласно сообщению в системе электронных госзакупок Prozorro, филиал «Укрзализныци» заключил данный договор 26 июля, передает УНИАН

Договор купли-продажи подписал и.о. директора филиала «Укрзализныця» по закупкам «Центр обеспечения производства» Евгений Никитин и его заместитель Андрей Лапин, а со стороны Российской железной дорогой (РЖД) – директор Административно-хозяйственного управления РЖД Владимир Скубака.

Согласно данным на сайте Prozorro, помимо наградных знаков «Почетный железнодорожник» из медно-никелевого сплава, в сумму 181,927 тыс. рублей входит удостоверение к знаку из кожи с вклейкой на самоклеящейся бумаге. При этом оплата производится путем безналичного расчета. Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: до 31 декабря 2018 года.

Стоит отметить, что информация о других участниках тендера на Prozorro отсутствует.
ForUm

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