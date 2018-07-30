Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в Российской Федерации (РФ), получила разрешение на свидание с сыном и прибыла в Челябинск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на региональний общественный наблюдательный комитет.

Как сообщается, матери Кольченко разрешили побыть с сыном трое суток.

Также отмечается, что в гостинице исправительного учреждения им выделили отдельную комнату.

«Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах», - сообщили в комитете.

Напомним, крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая.

7 июня он прекратил голодовку в связи с ухудшением состояния здоровья.

Кольченко позволили провести длительное свидание с матерью.