Незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому политзаключенному Александру Кольченко позволили провести длительное свидание с матерью.

Об этом со ссылкой на телефонный разговор с адвокатом Кольченко сообщил в Facebook российский правозащитник Николай Щур.

По его словам, адвокат встречался с Кольченко 22 июня. «Вот что он сообщил по телефону. Саша по-прежнему находится в медсанчасти. Но теперь не один в палате, а с «сокамерником», – написал он.

Щур отметил, что Кольценко немного поправился и сейчас весит около 62 кг. «Каждое его кормление снимают на видеокамеру», – подчеркнул он.

По его словам, Кольченко подписали длительное свидание с матерью на 28-30 июля.

«Сейчас Саше приносят много писем, в том числе и на украинском, и других языках. Раньше этого не было. 18-го числа его вызвали к начальнику колонии, где его ожидали для разговора человек десять: от регионального омбудсмена, ОНК и прочих. Разговор с ними у Саши был коротким: они поинтересовались его здоровьем, Саша ответил и от дальнейшего общения с ними отказался: «Хочу встретиться с УПЧ Украины».

Понять его можно (и поддержать в этом решении): смысл разговаривать с людьми, которые постоянно перевирают информацию о нем, а то и угрожают и врут его маме? Кстати, Саша сказал, что члены нынешней Челябинской ОНК ни разу не ознакомились с условиями его содержания», – подытожил Щур.

Напомним, крымчанин Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил о начале голодовки с 31 мая.

7 июня он прекратил голодовку в связи с ухудшением состояния здоровья.