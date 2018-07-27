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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ушел в отпуск.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в ГПУ.

По словам собеседника, Холодницкий будет отдыхать с 30 июля по 13 сентября.

Как сообщал ForUm, 26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь Холодницкого к дисциплинарной ответственности в виде выговора и не увольнять его.

Посольство США в Украине и Transparency International Украина призвали его подать в отставку.  
ForUm

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