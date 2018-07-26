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В Посольстве США в Украине призвали руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого добровольно подать в отставку.

Об этом сообщается в Twitter ведомства.

«В современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права», - подчеркнули в Посольстве.

Сообщение появилось после того, как Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров рекомендовала вынести выговор и не увольнять Холодницкого с занимаемой должности за совершенный дисциплинарный проступок.

ГПУ и НАБУ направили жалобу на Холодницкого, обвинив его в  «сливе» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.
ForUm

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