В Посольстве США в Украине призвали руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого добровольно подать в отставку.

Об этом сообщается в Twitter ведомства.

«В современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права», - подчеркнули в Посольстве.

Сообщение появилось после того, как Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров рекомендовала вынести выговор и не увольнять Холодницкого с занимаемой должности за совершенный дисциплинарный проступок.

ГПУ и НАБУ направили жалобу на Холодницкого, обвинив его в «сливе» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.