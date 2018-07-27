также в разделеОбщество
В Словакии дипломат РФ обозвал посла Украины дебилом 24
На Прикарпатье задержали антиукраинского интернет-агитатора 11
Transparency International призвала Холодницкого подать в отставку 21
Федерация бокса просит не называть Островского боксером 20
Супрун поручила найти врача-нарколога по делу Зайцевой 28
В Дружковке задержали боевика «ДНР» 14
В Киеве задержали нацгвардейца за торговлю оружием из зоны ООС 20
Прокуратура Крыма установила данные 9 тысяч силовиков-предателей 43
САП объяснила закрытие дела против Дзензерского 12
СМИ: В ГПУ готовили подозрение Холодницкому 22
«Киевоблгаз» под руководством Дмитрия Дронова потерпел судебное фиаско 116
26 июля. Картина дня 23
В николаевском зоопарке впервые за 20 лет родились удавы 33
12 задержанных в Греции моряков возвращаются в Украину 22
Черновцкий горсовет отправил в отставку мэра 19
Счетная палата нашла множество нарушений при проведении «Евровидения-2017» 26
США о Холодницком: Препятствующие правосудию прокуроры уходят в отставку 27
Из Греции в Киев по Днепру прибыла уникальная икона апостола Андрея Первозванного 29

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча» (так называемое «газовое дело»). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Поскольку подозреваемый находится за пределами Украины, о завершении расследования в соответствии с положениями главы 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщается его адвокатам. По тем же причинам и таким же образом о процессуальном действии сообщен и другой соучастник коррупционной схемы – финансовый директор обществ, подконтрольных преступной организации.

Подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После чего будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

По версии следствия, народный депутат Украины Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ОАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Среди них – двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные – сотрудники ОАО «Укргаздобыча», юрист, финансисты, руководители компаний и др.

В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе и организатор коррупционной схемы, лишенный правового иммунитета народный депутат, находятся в розыске.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги