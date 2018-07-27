Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча» (так называемое «газовое дело»). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Поскольку подозреваемый находится за пределами Украины, о завершении расследования в соответствии с положениями главы 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщается его адвокатам. По тем же причинам и таким же образом о процессуальном действии сообщен и другой соучастник коррупционной схемы – финансовый директор обществ, подконтрольных преступной организации.

Подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После чего будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

По версии следствия, народный депутат Украины Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ОАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Среди них – двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные – сотрудники ОАО «Укргаздобыча», юрист, финансисты, руководители компаний и др.

В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе и организатор коррупционной схемы, лишенный правового иммунитета народный депутат, находятся в розыске.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.