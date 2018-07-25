Расходы государственного бюджета, направляемые Пенсионному фонду на выплату пенсий, профинансированы полностью, информирует Министерство финансов.

В соответствии с помесячной росписью ассигнований общего фонда государственного бюджета расходы на выплату пенсий за январь-июль 2018 утверждены в сумме 83,4 млрд грн.

«По состоянию на 25 июля указанные расходы государственного бюджета профинансированы полностью. 12 июля 2018 был перечислен Пенсионному фонду последний платеж на сумму 2,5 млрд грн», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов предоставляются займы с единого казначейского счета на выплату пенсий.

23 июля 2018 с единого казначейского счета Пенсионному фонду на выплату пенсий был предоставлен заем в сумме 1,5 млрд грн.

Напомним, «Укрпочта» сообщила, что на сегодняшний день существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий. Задержка выплаты пенсий в Украине обусловлена кассовыми разрывами поступления социального взноса, заявили в ПФ.

Задержки, возникшие с выплатой пенсий в июле – это персональная ответственность руководства Пенсионного фонда Украины, и до конца недели надо урегулировать ситуацию, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.