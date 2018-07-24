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На сегодняшний день существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий, сообщает «Укрпочта».

«Укрпочта» работает в штатном режиме», - заявляет пресс-служба предприятия.

В компании проинформировали, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме.

«Укрпочта» обещает своевременно сообщать клиентам о возобновлении финансирования и изменениях в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля.
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