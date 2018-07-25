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Задержки, возникшие с выплатой пенсий в июле – это персональная ответственность руководства Пенсионного фонда Украины, и до конца недели надо урегулировать ситуацию. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время правительственного совещания с руководством Пенсионного Фонда, Государственного казначейства, Министерства финансов и Министерства социальной политики, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам. Персональная ответственность руководителей ПФУ своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами. К концу недели урегулировать ситуацию. Кроме того, назначаю служебное расследование – и по действиям руководителя ПФУ и в отношении руководителей в регионах. Будут еще хоть раз задержки – не прощу. Создавать людям дополнительные проблемы – недопустимо», - заявил Гройсман.

Он обратил внимание, что государство, со своей стороны, вовремя перечисляет все бюджетные трансферты. Поэтому время и Пенсионному фонду приступить к работе. «Центральный бюджет задолженности перед ПФУ не имеет. Мы полностью финансируем. Предпринимайте все меры, чтобы ситуация больше не повторилась. Пенсионеры должны получить уважение и защиту», - подчеркнул премьер.

Напомним, «Укрпочта» сообщила, что на сегодняшний день существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий. Задержка выплаты пенсий в Украине обусловлена кассовыми разрывами поступления социального взноса, заявили в ПФ.
ForUm

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