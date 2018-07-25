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Генпрокурор Юрий Луценко взял дело о ДТП в Киеве, в котором погиб ребенок, на личный контроль.

«Полиция Киева, как и в Харькове перед этим, сработала жестко и правильно.

Водитель задержан, взяли анализы мочи на алкоголь и нарковещества. Для полноты анализа подали в суд ходатайство на принудительный отбор крови и волос», - написал он в Facebook.

По словам Луценко, прокуроры готовят обращение в суд об аресте водителя без права залога.  

Напомним, ДТП произошло в 22:30 24 июля на бульваре Леси Украинки, 5. По предварительной информации, девочка с мамой переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет.

Hummer сбил ребенка, не остановившись на красный свет, и, как сообщало интернет-сообщество dtp.kiev.ua, протащил девочку около 50 метров. Совершив ДТП,водитель попытался сбежать, однако его вскоре задержали возле конференц-центра «Парус».

По данным СМИ, за рулем  находился 22-летний Кирилл Островский.
ForUm

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