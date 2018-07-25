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Издание «Страна.ua» подает заявление о преступлении по поводу угроз в адрес редакции.

Об этом сообщается на сайте издания.

«После публикации видео, где предположительно спецназ СБУ штурмует добровольцев на Донбассе, на «Страну» посыпались угрозы физической расправы», - сообщили в издании.

Пост с открытыми призывами «подержать за горло» сотрудников редакции опубликовал в Facebook волонтер Роман Доник. На него одобрительно отреагировал начальник полиции Киева Андрей Крищенко. 

В издании заявили, что воспринимают пост Доника как прямую угрозу физической расправы, связанную с журналистской деятельностью, и готовят заявление о совершении преступления в правоохранительные органы по данному факту.
ForUm

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