Российская Федерация в Азовском море изменила свое поведение – начала задерживать иностранные суда при проходе в Керченском проливе.

Об этом помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян сказал сегодня на пресс-конференции, передает Укринформ.

«Мы отслеживаем, что Российская Федерация изменила алгоритм своих действий в Азовском море... задерживает иностранные суда, идущие в Украину, в Керченском проливе, затягивая время предоставления разрешений прохода именно через Керченский пролив. Есть информация, что время задержки судов иногда составляет до 3-х суток», - сказал Слободян.

По его словам, это влияет на экономическую привлекательность Украины. В то же время Слободян отметил, что по международному договору Азовское море является морем внутреннего пользования как для Украины, так и для Российской Федерации. Его могут свободно использовать две стороны, поэтому формально РФ может досматривать суда. Но мы «понимаем, для чего это делается».

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли смысл разорвать указанный договор о двустороннем использовании Азовского моря, Слободян отметил, что изменение договора имеет ценность, когда обе стороны намерены его выполнять.

«Мы можем принять такое решение в одностороннем порядке, но, по моему мнению, эффекта от этого не будет», - сказал Слободян.

В свою очередь руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк отметил, что, по его убеждению, российская сторона создает проблемы для судов, которые заходят в Украину, для давления на нее, в частности в вопросе восстановления Украиной водоснабжения Крыма. Он пояснил, что из-за задержек иностранные суда начинают пересматривать свою логистику, чтобы не заходить в порты Мариуполя и Бердянска, а это создает экономические проблемы для этих городов.

«РФ создает предпосылки для определенных негативных экономически социальных последствий в этих городах», - добавил Слободян.

Он отметил: уже есть сведения о том, что в Мариупольском порту формируется псевдоорганизации для создания беспорядков в городе.

Как сообщал ForUm, количество задержек и ареста Россией судов, следующих в/из украинских портов через Керченский пролив, составляет уже 148 единиц.

По данным Госпогранслужбы, проверка Россией судов на Азове – законна.

Президент Петр Порошенко не исключает, что РФ готовится сделать военную операцию атаки на Мариуполь.