На сегодняшний день ситуация с обеспечением водоканалов жидким хлором контролируется, возможный кризисный сценарий устранен. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время селекторного совещания по подготовке к новому отопительному сезону, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«В Украине уже несколько водоканалов обеззараживают воду с помощью румынского хлора. В будущем будет еще поставка хлора из Узбекистана. ПAT «Днепразот» возобновил работу хлорной группы цехов. Первую цистерну с реагентом получил Харьков», - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что остановка работы «Днепразота» является «запланированным сценарием», поэтому в будущем с предприятием «придется разбираться». «Вместе с тем, подчеркиваю, что система критической инфраструктуры не может зависеть от одного предприятия – это огромные риски», - отметил Зубко.

Также он отметил, что недавняя ситуация с хлором демонстрирует ненадлежащее исполнение своих обязанностей местной властью, особенно в условиях финансовой децентрализации, когда средств на местах достаточно: «Я - «за» децентрализацию! Но я - «за» эффективное управление в условиях децентрализации, и за дисциплинарную революцию, и за выполнение властью на местах своих обязанностей в условиях децентрализации».

Зубко поручил председателям облгосадминистраций немедленно изучить вопрос готовности к локализации подобных техногенных сбоев.

Напомним, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня «Днепроазот», который является производителем жидкого хлора, необходимого водоканалам для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство реагента.

Как отмечают на предприятии, это вынужденный шаг, поскольку из-за подорожания энергоресурсов производство их продукции стало невыгодным.

Сложившуюся ситуацию пытались исправить с помощью привлечения правительства и СНБО, но, несмотря на достигнутые договоренности с руководством «Днепразота», производство хлора пока не восстановлено.

Позже в «Днепразоте» заявили о готовности возобновить производство хлора при условии повышения его цены.

20 июля АО «Днепразот» заявил о возобновлении работы хлорной группы цехов.

СБУ начала проверку действий должностных лиц ПАО «Днепразот», которые привели к созданию дефицита жидкого хлора - основного реагента для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой.