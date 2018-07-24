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Министерство обороны Украины проведет внеплановую инвентаризацию военного имущества на Харьковском бронетанковом заводе.

Об этом сообщили в Минобороны в ответ на информационный запрос Громадського.

«Министерством обороны организована работа по внеплановой инвентаризации военного имущества, находящегося на территории ГП «Харьковский бронетанковый завод», его прием и закрепление за военными частями Вооруженных сил Украины и заключения соответствующего договора хранения», - говорится в ответе ведомства.

Кроме того, в Минобороны говорят, что не охраняют военную технику, которая находится на предприятии, поскольку завод отказался заключать договор по охране.

«Сохранение имущества, находящегося на территории предприятия, в соответствии с требованиями устава предприятия (или в соответствии с условиями контракта). В 2013 году такой договор был заключен. Но начиная с 2014 года руководство ГП «Харьковский бронетанковый завод» отказалось от заключения договора хранения», - сообщили в Минобороны.

Напомним, недавно харьковские блогеры проникли на военные склады Харьковского бронетанкового завода. По их словам, на видео, которое они изложили в YouTube, на складах находится около 300 боевых машин, среди которых десяток новых танков Булат, однако совсем нет охраны.

В Минобороны заявили, что военная техника, которую обнаружили блогеры, передана на завод с целью ремонта и модернизации и готовится к передаче ВСУ.

После публикации видео полиция открыла уголовное производство по статье «незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан» Уголовного кодекса Украины и начала досудебное расследование.
ForUm

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