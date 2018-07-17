В Харькове два местных жителя, так называемые руферы, беспрепятственно проникли на территорию танкового склада ВСУ, в котором находились сотни списанных и десяток новых танков. Соответствующее видео они разместили на своем аккаунте в YouTube, пишет dt.ua.

Как видно на кадрах видео, на объекте абсолютно отсутствует какая-либо охрана, сторожевая вышка полуразрушена, ворота между различными частями склада не заперты и раскрыты. Блогеры сумели даже посчитать количество боевых машин, указав цифру в три сотни танков. Кроме старых списанных и поставленных на хранение танков они обнаружили также 10 новых украинских танков Т-64БВ «Булат». Недалеко от них оказался и танковоз.

«Мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 раз новых танков и грузовик, который и привез их туда. Выглядело это прям как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега», - говорится в описании к видео.

Авторы ролика также проникли в бункер, продемонстрировав, какие там хранятся запасы военного оборудования и снаряжения. Отмечается, что за все время, пока они бродили по территории склада, они не увидели ни одного человека.

В видео говорится, что склад танковой техники расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода.