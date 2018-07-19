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Военная техника, которую обнаружили блогеры на территории Харьковского бронетанкового завода, передана на завод с целью ремонта и модернизации и готовится к передаче ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Военная техника, которая сейчас восстановлена, в соответствии с государственными контрактами, была передана на завод с целью ее ремонта и модернизации за счет бюджетных средств. После завершения всех приемо-сдаточных работ указана военная техника будет передана в состав Вооруженных сил Украины», - пояснили в ведомстве.

Старая техника была сосредоточена на территории завода с 2004 по 2010 год по разным решениям руководства Министерства обороны Украины того времени. Решение по дальнейшему использованию не принимались в 2014 года.

В 2014 году министр обороны Степан Полторак поручил провести инвентаризацию всей техники с целью определения ее наличия, технического состояния и выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Сейчас происходит внеплановая инвентаризация остатков военной техники. После ее завершения будет принято правовое решение относительно механизмов ее возвращения в состав Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Харькове два местных жителя, так называемые руферы, беспрепятственно проникли на территорию танкового склада ВСУ, в котором находились сотни списанных и десяток новых танков. 
ForUm

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