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Установлены два случая отравления в детском саду в Одессе, сообщает пресс-служба облполиции.

«По состоянию на 24 июля в медицинском учреждении проходят лечение двое воспитанников указанного детского сада с диагнозом «острый гастроэнтероколит». Правоохранители устанавливают обстоятельства заболевания», - говорится в сообщении.

В настоящее время родители в органы полиции с заявлением не обращались.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее одесские правоохранители проверяли информацию об отравлении около полусотни детей в дошкольном учреждении.
ForUm

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