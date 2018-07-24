Установлены два случая отравления в детском саду в Одессе, сообщает пресс-служба облполиции.
«По состоянию на 24 июля в медицинском учреждении проходят лечение двое воспитанников указанного детского сада с диагнозом «острый гастроэнтероколит». Правоохранители устанавливают обстоятельства заболевания», - говорится в сообщении.
В настоящее время родители в органы полиции с заявлением не обращались.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее одесские правоохранители проверяли информацию об отравлении около полусотни детей в дошкольном учреждении.
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