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Спикер польского Сената Станислав Карчевский сказал, что его страна приветствует украинских мигрантов, потому что те с большей вероятностью будут уважать польские ценности. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, передает 112 Украина.

В интервью журналист напомнил Карчевскому, что Польша не выполняет своих обязательств по приему беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в соответствии с требованиями ЕС, на что польский политик сказал: «Кто критикует, знает, что за последние два года в Польшу приехало более двух миллионов украинцев? Многие политики в ЕС этого не знают».

По его словам, происходящее в Германии и Франции показывает, что мигранты разных культур не хотят интегрироваться, а украинцы с большей вероятностью будут уважать польские ценности.

Карчевский сказал, что Польша десятилетиями жила под железным занавесом, и он не хочет, чтобы сейчас его стране что-то навязывали. В том числе и миграционную политику.

«В интересах всех стран ЕС должно быть улучшение защиты внешних границ и поддержка людей в их странах происхождения»,- сказал он.

Напомним, украинские работники в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% украинского валового внутреннего продукта. 
ForUm

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