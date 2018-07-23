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В Одессе правоохранители проверяют информацию об отравлении детей в дошкольном учреждении.

Как сообщает пресс-служба облглавка, во время мониторинга интернет-сети правоохранителями была обнаружена публикация о том, что в одном из детских садов на территории Приморского района города якобы отравились около 50 детей.

Пока никаких заявлений от граждан или сообщений из медицинских учреждений в полицию не поступало.

С целью всесторонней и объективной проверки указанной информации сведения зарегистрированы в установленном законом порядке.

 
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