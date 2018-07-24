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Двое пассажиров поезда № 227 Киев - Бердянск, которые получили незначительные травмы в результате инцидента на станции Пологи, выписаны из городской больницы.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Мальчику, который в результате разлива горячего напитка получил ожог живота, была оказана необходимая медицинская помощь. Из больницы мальчика и его маму забрали родные.

Все остальные пассажиры поезда № 227 Киев - Бердянск после предоставления на месте медицинской помощи продолжили поездку по маршруту. По прибытии на станцию ​​Бердянск железнодорожники организовали для пострадавших пассажиров автотранспортную перевозку к месту отдыха.

Сейчас на месте инцидента работает комиссия регионального филиала «Приднепровская железная дорога».

Напомним, сегодня на станции Пологи (Запорожская область) в ходе подведения локомотива к пассажирскому поезду было допущено превышение скорости во время соединения. Это привело к незначительному травмированию пассажиров.
ForUm

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