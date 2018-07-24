Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, не прошла запланированную на 24 июля психофизиологическую экспертизу на полиграфе.

Об этом Украинской правде сообщил один из ее защитников Александр Шадрин.

«Экспертиза не состоялась. Повезли Надежду назад (в следственный изолятор, - ред.)», - сказал он.

По словам адвоката, это произошло по двум причинам: не допустили на допрос защитника Савченко и хотели ставить не те вопросы, о которых ходатайствовала нардеп.

«Не был допущен защитник Александр Тананакин к подзащитной. Объяснили, что якобы не было разрешения следователя. Следователь в телефонном режиме объяснил, что он не возражает, но, тем не менее, не допустили», - сказал Шадрин.

Он добавил, что относительно препятствования законной деятельности адвоката подали соответствующее заявление в полицию.

«Кроме того, следователь хотел задавать свои вопросы – не те, которые просила Надежда в своем ходатайстве. Они провели одну экспертизу по своим вопросам. Она подала ходатайство, чтобы провели экспертизу по ее вопросам. У нас состязательный процесс», - сказал защитник.

Он уточнил, что Савченко просила поставить те же вопросы, но в другой формулировке.

«Следователь там где-то некорректно формулировал вопрос. Например, она же как военное лицо по роду службы сталкивалась с оружием. Поэтому, понятно, что у нее будет реакция на слово оружие. Они реакции на эти вопросы толкуют именно как на причастность к каким-то уголовным преступлениям. Чтобы не было таких искаженных результатов, Надежда и сформулировала эти вопросы более корректно», - пояснил Шадрин.

Он добавил, что пока о новом допрос на полиграфе не будут ходатайствовать, потому что хотят получить «письменные какие-то ответы по ситуации, имевшей место сегодня».

Адвокат также добавил, что Савченко продолжает голодовку, которую начала после продления меры пресечения в виде ареста 13 июля.

«Продолжается голодовка с 13 числа после продления меры пресечения», - подытожил Шадрин.

Напомним, 13 апреля допрос на полиграфе Савченко был приостановлен из-за того, что арестованная голодает с 23 марта. Ослабление здоровья привело к тому, что провести процедуру корректно было невозможно.

После того Савченко согласилась поесть, чтобы иметь возможность пройти полиграф. Допрос завершился 17 апреля.

В СБУ заявили, что проверка на полиграфе подтвердила истинные намерения Савченко осуществить свержение конституционного строя в Украине и ее готовность пойти на преступления с целью захвата государственной власти.