Австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation исправила карту, на которой изобразила Крым частью РФ, после жалоб из Украины, пишет Европейская правда.

Организация изобразила Крым на одной из карт российским, иллюстрируя мировой «рейтинг рабства» Global Slavery Index.

Примечательно, что такая ошибка была допущена не на всех картах – на некоторых Крым был обозначен как территория Украины.

Издание обратилась к Walk Free Foundation с просьбой разъяснить картографическое обозначение, противоречащие международно признанным границам Украины.

В организации признали наличие неправильного обозначения, отметив, что ошибка была допущена только при визуализации. По состоянию на утро вторника карту на сайте globalslaveryindex.org исправили, и Крым отнесен к Украине.

«Ошибка была допущена только при визуализации и теперь исправлена. В данных рейтинга Global Slavery Index Крым был учтен как территория Украины»", - отметили в организации.