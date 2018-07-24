Водитель маршрутки Киев-Вишневое избил полицейского, который сделал ему замечание из-за агрессивного вождения и попросил сообщить номерной знак.

Об этом сообщает Киив.Оперативний.

23 июля, около 10:10, после ночной смены в маршрутный автобус сел инспектор патрульной полиции Украины, который проживает в Вишневом.

«Сразу профессиональный глаз полицейского заметил «агрессивное вождение» водителя. Ну, всякие обстоятельства бывают - «подрезали», «яму объехал» и тд. Но дальше - больше: водитель начал сигналить другим водителям, а потом вообще проехал на запрещенный свет (красный) светофора», - говорится в сообщении.

Когда патрульный подсел поближе к водителю и спросил его государственный номерной знак, чтобы сообщить его диспетчеру 102, водитель отказался называть номерной знак, фирму-перевозчика и т.д. Тогда полицейский представился, показал удостоверение и попросил еще раз назвать номерные знаки автобуса.

«Водитель «взорвался» - начал нецензурно выражаться в отношении полицейского. Словесная перепалка привела к тому, что водитель отказался останавливаться на остановке, которая нужна была полицейскому. Вместо этого он отвез его на конечную остановку, где, выпрыгнув из-за руля, побежал бороться с правоохранителем. Там же, он начал звать «коллег» на помощь. Сразу прибежал друг, и уже вдвоем они начали бить патрульного», - сообщили в сообществе.

Через несколько секунд «помощник» применил слезоточивый газ.

Затем они начали звонить «решал», при этом говоря: «Ты уже не работаешь», «Ты знаешь, чей это маршрут», «Этот маршрут держат такие люди, тебе и не слилось» и т.д.

Всю это событие оформляла местная следственно-оперативная группа.