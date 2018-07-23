На интерактивной карте Глобального индекса рабства, которую опубликовала организация Walk Free Foundation, аннексированный Крым обозначен как часть России.

Это произошло несмотря на то, что аннексия Крыма Россией не признается международными институтами, пишут Крым.Реалии.

Украина в этом рейтинге на 49 месте из 167 стран. По данным рейтинга, в Украине жертвами современного рабства являются около 286 тысяч человек. Россия – на 64-м месте, в ней, как предполагают исследователи, 795 тысяч человек находятся в рабстве.

За последние два года позиция Украины несколько улучшилась (в аналогичном индексе 2016 года Украина находилась на 33-й позиции – в основном из-за активной фазы вооруженного конфликта на Донбассе). Но количество современных рабов в целом выросло – тогда специалисты насчитали более 210 тыс. порабощенных (в 2018 году исследователи несколько изменили свою методику).