В ходе расследования ДТП, в котором погибли 10 человек, задержан владелец маршрутки, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

«Уже установлен ряд нарушений требований относительно технического состояния маршрутного автобуса, который осуществлял перевозку людей. Поэтому в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса задержан владелец транспортного средства, 41-летний житель Ривненской области», - говорится в сообщении.

Водитель маршрутки, 40-летний житель Ривного, и еще 9 его пассажиров от полученных травм погибли. Среди них:

дети: - житель Новоград-Волынского, 2002 г.р .;

- житель с. Гульск Новоград-Волынского района, 2004 г.р .;

- гражданка России, 2010 г.р.;

взрослые:

- гражданка России, 1984 г.р .;

- гражданин Грузии, 1962 г.р .;

- жительница Ривного, 1995 г.р .;

- жительница Киева, 1964 г.р .;

- жительница Киева, 1958 г.р .;

- жительница Новой Каховки Херсонской области, 1944 г.р.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили также 9 человек, среди них двое детей: девочка, 2007 г.р., жительница с. Гульска Новоград-Волынского района, и мальчик, 2008 г.р., гражданин России. Травмированные взрослые являются жителями Новоград-Волынского и района (4 человека) и по одному из Коростеня, Ружинского района Житомирщины и Ривного.

В ходе первоочередных мероприятий полиции по расследованию этого дорожно-транспортного происшествия был проведен тщательный осмотр места происшествия и тел погибших, изъяты оба транспортных средства-участники ДТП и назначена экспертиза их технического состояния, опрошен водитель грузовика, очевидцы и пострадавшие, родные погибшего водителя микроавтобуса.

Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 июля около 10:40 на 127 км автодороги Киев-Чоп вблизи села Глубочица Житомирского района в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 10 – травмированы.

В Житомирской и Ривненской областях объявлен траур.