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Полиция задержала в Одессе в течение субботы, 21 июля, - в день матча между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» 14 болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

«В течение дня в отделы полиции были доставлены 14 болельщиков, которые были участниками конфликтов. После проверки в отношении семи из них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, еще двое будут привлечены к уголовной ответственности по ст.296 УК (Хулиганство). Решается вопрос о задержании одного из этих мужчин на основании ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - сообщили в полиции.

Остальные конфликтные ситуации, которые назревали между фанатами, благодаря своевременному вмешательству и профессиональным действиям правоохранителей удалось погасить на начальной стадии.

Как сообщал ForUm, время столкновения футбольных болельщиков в Одессе пострадали двое полицейских.

 
ForUm

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