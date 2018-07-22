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В Одессе во время столкновения футбольных болельщиков пострадали двое полицейских.

По данным пресс-службы облглавка, драка произошла на улице Маразлиевской.

Получив сообщение, полицейские немедленно прибыли на место происшествия для урегулирования конфликта. Силами правоохранителей он был локализован.

В результате противоправных действий конфликтующих двое полицейских получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь.

С места происшествия в Приморский отдел полиции доставлены шесть человек. С ними проводятся неотложные следственные действия.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и правовой статус каждого из ее участников.

 
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