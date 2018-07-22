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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео заявил о необходимости скорейшего освобождения арестованной в США россиянки Марии Бутиной.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения», - заявили в российском ведомстве.

Отмечается, что разговор состоялся в субботу по инициативе американской стороны.

«В развитие российско-американского саммита в Хельсинки 16 июля главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений между нашими странами с целью их нормализации на равноправной и взаимовыгодной основе», - говорится в сообщении.

В то же время, на канале Марии Бутиной в YouTube можно найти видео ее «выступления на митинге в поддержку Новороссии» за 11 июня 2014 года. Однако по видео не понятно, где именно происходил митинг.

Напомним, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в шпионаже.

Позже американские прокуроры предъявили ей новое обвинение.

Судья принял решение арестовать ее на время судебного разбирательства. 

Мария Бутина - член правления организации Право на оружие. Она была одним из членов российской делегации на Национальном молитвенном завтраке в США, на котором выступал Дональд Трамп.

Россиянка поддерживала аннексию Крыма и боевиков на Донбассе.
ForUm

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