Минобороны разорвало контракт с обществом «Рост», которое обязалось построить казармы и обустроить инфраструктуру в учебном центре Вооруженных сил «Широкий лан», из-за недобросовестного выполнения своих услуг.

Об этом сообщил на брифинге в Минобороны заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВС полковник Александр Чергинец, передает Укринформ.

«Строительная компания «Рост» была вызвана на переговоры в Министерство обороны, по результатам которых, учитывая несостоятельность данной компании выполнять взятые на себя обязательства, было принято решение о расторжении всех договоров. Назначена проверка по каждому из объектов и по результатам которых будут выставлены штрафные санкции», - сообщил Чергинец.

По его словам, кроме этого «Рост» будет внесена в соответствующие списки компаний, нарушающие систематически условия договоров. Он отметил, что «действия компании в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины можно расценивать как диверсию. Компания создала предпосылки, которые могут привести к срыву сроков завершения и передачи объектов в эксплуатацию военными частями».

Он сообщил, что материалы по этому застройщику будут переданы в правоохранительные органы. Минобороны будет принимать меры по взысканию штрафных санкций с компании в полном объеме.

Чергинец сообщил, что в целом с указанной строительной компанией Минобороны заключило договоры примерно на 300 млн гривен. В частности, 232 млн – это сумма, которая шла на строительство инфраструктуры в Широком Лане; 31 млн – строительство казарм улучшенного типа в Одессе; 12 млн – строительство казарм в Николаеве; 15 млн шло на строительство учебного центра в Бердичеве и 2 млн – на строительство столовой в «Десне».

Напомним, Президент Петр Порошенко сообщил, что до конца этого года на территории полигона «Широкий Лан» на Николаевщине планируется открытие военного городка нового образца.