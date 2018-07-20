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42-летний водитель грузовика, с которым столкнулся пассажирский микроавтобус на трассе Одесса-Киев на территории Николаевской области, задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

«Мужчина дает объяснения по поводу того, почему он совершил остановку на проезжей части, почему не принял всех необходимых мер безопасности во время аварийной остановки, как того требуют Правила дорожного движения», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около пяти утра произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который двигался по маршруту «Одесса-Гомель» с белорусской регистрацией, и грузовика, который по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части.

Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами).
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