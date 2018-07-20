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Государство усиливает контроль за рынком автобусных пассажирских перевозок, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Как сообщает пресс-служба ведомства, министр провел расширенное совещание с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний, осуществляющих пассажирские перевозки по всей Украине.  

«Большая часть городских, пригородных, междугородных внутриобластных и межобластных автобусных перевозок в Украине осуществляется в условиях, которые трудно назвать комфортными и безопасными для пассажира. Средний возраст «маршруток» - более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости – более 20 лет и более. Часть автобусов, которые называются «маршрутками», переоборудованы из грузовых транспортных средств. Часто такие транспортные средства не соответствуют ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта», - сказал он.

«С 1 января 2019 маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых транспортных средств на пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров. Такие автобусы будут эвакуироваться на штрафные площадки и потом идти на металлолом», - заявил Омелян.

Министр призвал всех перевозчиков уже сейчас работать над обновлением парка.

Глава министерства также заявил, что Укртрансбезопасность вместе с Национальной полицией усилит контроль за рынком, в частности, к борьбе с нелегальными перевозчиками.

Как сообщал ForUm, сегодня, 20 июля, около 5:00 на 289 км автодороги Киев-Одесса в Николаевской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса с белорусской регистрацией погибли 5 человек, еще 12 – госпитализированы.

В тот же день около 10:40 на 127 км автодороги Киев-Чоп вблизи села Глубочица Житомирского района в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 10 – травмированы.

В Хмельницком районе на въезде в село Прибужское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «IVECO» и легкового автомобиля «Фольксваген Гольф», в результате которого погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмирован.
ForUm

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